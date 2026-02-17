¿Viajas hoy? Mira qué terminales están cerradas por Carnaval

Este martes 17 de febrero, Bolivia vive una de sus jornadas más simbólicas con el Martes de Ch’alla, una fecha en la que miles de familias agradecen por la vida, el trabajo y la prosperidad. En este contexto, varias terminales terrestres ajustaron sus servicios para sumarse al ritual.

La Paz y El Alto: sin viajes durante la jornada

Las terminales de La Paz y El Alto anunciaron la suspensión total de operaciones durante este martes.

Ambas retomarán sus salidas nacionales e internacionales este miércoles desde las 03:30 de la madrugada.

Sin embargo, la Terminal Provisional de Minasa mantiene atención regular hacia Nor y Sud Yungas, sin interrupciones.

Comunicado de la Terminal Terrestre de La Paz

Comunicado de la Terminal Terrestre de El Alto

Cochabamba: atención normal

En Terminal de Buses de Cochabamba, las autoridades confirmaron que no habrá suspensión y que los viajes continúan con normalidad durante el Carnaval.

Oruro: cierre parcial

En Terminal de Buses de Oruro, las operaciones estarán suspendidas durante el día y se reanudarán desde las 23:30 horas de este martes.

Coordinación con Tránsito

Las medidas adoptadas fueron coordinadas con la Policía Boliviana, con el objetivo de reducir riesgos, evitar accidentes y garantizar la seguridad en las carreteras durante el retorno de las familias.

Las autoridades recomiendan a los viajeros verificar horarios antes de trasladarse y planificar sus viajes con anticipación.

