Nacional desafía al gigante que tumbó al PSG: noche copera en Potosí ante Botafogo

Desde las 20:30 de este miércoles, Nacional Potosí entrará en acción por la segunda ronda de la Copa Libertadores, enfrentando a un rival de peso como Botafogo, equipo brasileño que llega con cartel internacional tras su destacada participación en el Mundial de Clubes y por haber derrotado al PSG en la edición 2025.

El partido se disputará en el estadio Víctor Agustín Ugarte, con arbitraje de una terna ecuatoriana. Augusto Aragón será el juez principal, acompañado por Ricardo Barén como primer asistente, Denis Guerrero como segundo asistente y Yerson Zambrano como cuarto árbitro.

En el VAR estarán Gabriel González como árbitro principal, con Byron Romero como asistente. El evaluador de árbitros será Jorge Antequera, mientras que el supervisor VAR será Luis Vera, también de Ecuador.

Nacional Potosí llega a este duelo tras conquistar la Copa Bolivia 2025, con un desempeño que sorprendió al país, especialmente por haber derrotado a Bolívar en su propio reducto en el partido de vuelta.

Por su parte, Botafogo también aterriza con cartel internacional, ya que una de sus hazañas más recordadas a nivel mundial fue vencer al PSG en el Mundial de Clubes 2025.

