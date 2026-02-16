Blooming se toma una pausa carnavalera para recargar pilas antes de su duelo en Sucre

El plantel del Blooming se dio una pausa este lunes en sus entrenamientos para vivir un momento distendido de Carnaval en su sede, como parte de una jornada recreativa destinada a bajar la presión antes del compromiso que disputará esta semana Sucre ante Independiente Petrolero.

Los jugadores de la Academia cruceña no quisieron quedarse al margen de la fiesta carnavalera y aprovecharon el descanso para jugar un reto interno, en un ambiente de camaradería y buen ánimo.

Tras este breve paréntesis festivo, el equipo retomará su preparación con la mirada puesta en el duelo que sostendrá en la capital del país.

La Academia llega con ventaja tras el contundente 5-0 conseguido en el partido de ida. Sin embargo, el cuerpo técnico apuesta por mantener la intensidad y la concentración, evitando cualquier exceso de confianza que pueda comprometer la clasificación.

Mira la programación en Red Uno Play