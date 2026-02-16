TEMAS DE HOY:
Policial

Exgerente de YPFB es aprehendida en Equipetrol y trasladada a la DELCC

La exfuncionaria fue interceptada este lunes por efectivos policiales y trasladada de inmediato a dependencias de la DELCC. Se le acusa de los presuntos delitos de usurpación de funciones e incumplimiento de deberes.

Red Uno de Bolivia

16/02/2026 14:07

Gabriela Delgadillo, exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fue aprehendida esta jornada por inmediaciones de Equipetrol, donde se encontraba realizando compras por el feriado de Carnaval.

De acuerdo con el reporte, Delgadillo fue trasladada a dependencias de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (DELCC), ubicadas en el Plan 3.000, donde quedó a disposición de las autoridades.

La exfuncionaria es investigada por los presuntos delitos de usurpación de funciones e incumplimiento de deberes.

De acuerdo con la información preliminar, la parte denunciante sería la estatal YPFB.

En las próximas horas, el Ministerio Público tomará su declaración informativa, tras lo cual se definirá su situación jurídica en los siguientes días.

