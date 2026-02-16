Siete heridos por embarrancamiento en Inquisivi fueron trasladados al Hospital Corazón de Jesús

Las siete personas que resultaron heridas tras el embarrancamiento de un vehículo en la provincia Inquisivi, fueron trasladadas al Hospital Corazón de Jesús, ubicado en la zona de El Kenko, en la ciudad de El Alto, donde recibieron atención médica especializada.

“Tenemos siete pacientes internados provenientes de la localidad de Inquisivi por un embarrancamiento, de los cuales tres pacientes están internados, dos en terapia intermedia y uno en traumatología”, informó el doctor Jenyhiro Vera sobre el estado de los pacientes que llegaron al nosocomio tras el accidente.

Asimismo, detalló que algunos de los afectados ya dejaron el hospital.

“Dos pacientes se fueron con alta solicitada y otros dos pacientes fueron dados de alta”, precisó.

El hecho se encuentra en proceso de investigación para determinar las causas que provocaron que el vehículo se embarrancara, dejando como saldo al menos siete personas heridas.

Aparentemente, el conductor se durmió, pero aún se investigan las causas del accidente.

Mira la programación en Red Uno Play