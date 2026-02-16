TEMAS DE HOY:
Accidente Inquisivi Carnaval Sucre Accidentes en Carnaval

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Siete heridos por embarrancamiento en Inquisivi fueron trasladados al Hospital Corazón de Jesús

Las causas del accidente aún están siendo investigadas, pero testigos afirman que el conductor se habría dormido.

Red Uno de Bolivia

16/02/2026 12:28

Foto: Frontis del Hospital Corazón de Jesús.
El Alto

Escuchar esta nota

Las siete personas que resultaron heridas tras el embarrancamiento de un vehículo en la provincia Inquisivi, fueron trasladadas al Hospital Corazón de Jesús, ubicado en la zona de El Kenko, en la ciudad de El Alto, donde recibieron atención médica especializada.

“Tenemos siete pacientes internados provenientes de la localidad de Inquisivi por un embarrancamiento, de los cuales tres pacientes están internados, dos en terapia intermedia y uno en traumatología”, informó el doctor Jenyhiro Vera sobre el estado de los pacientes que llegaron al nosocomio tras el accidente.

Asimismo, detalló que algunos de los afectados ya dejaron el hospital.

“Dos pacientes se fueron con alta solicitada y otros dos pacientes fueron dados de alta”, precisó.

El hecho se encuentra en proceso de investigación para determinar las causas que provocaron que el vehículo se embarrancara, dejando como saldo al menos siete personas heridas.

Aparentemente, el conductor se durmió, pero aún se investigan las causas del accidente.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD