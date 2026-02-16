Paz participa del 'Lunes de Mojazón' y destaca el impacto turístico del Carnaval

El presidente Rodrigo Paz participó este lunes en las actividades del tradicional Lunes de Mojazón en la ciudad de Tarija, donde destacó la importancia de estas costumbres que fortalecen la identidad cultural y la unidad del pueblo boliviano, además de despertar el interés de visitantes extranjeros.

Durante la jornada, Tarija celebró el ‘Lunes de Mojazón’ y la tradicional ‘Chamuyada’, actividades que se desarrollaron en la plaza principal de la ciudad, hasta donde llegó el mandatario para compartir con la población tarijeña.

“Como siempre, la Chamuyada es bendición. Felicidades a Tarija, felicidades a la patria. Este Carnaval que está culminando, un enorme cariño para todo el país”, expresó el presidente.

Por otra parte, Paz resaltó que durante el Carnaval de este año se registraron niveles récord de visitas internacionales, aunque no precisó cifras oficiales.

“Hemos tenido un impacto internacional extraordinario. Hoy lunes de chamuyada, mañana martes de albaca con los chapacos”, agregó.

