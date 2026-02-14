Rutas expeditas para el feriado: La ABC confirma que todas las carreteras están habilitadas

La Red Vial Fundamental de Bolivia se encuentra totalmente expedita y habilitada para el flujo vehicular durante los festejos de Carnaval. Según el reporte oficial de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se han reprogramado los trabajos de mantenimiento para asegurar que los viajeros no encuentren interrupciones en su trayecto.

Los conflictos sociales que amenazaban la conectividad entre Cochabamba y Santa Cruz fueron resueltos tras determinarse un cuarto intermedio en las medidas de presión. El punto crítico de Ivirgarzama fue despejado completamente al finalizar la jornada del viernes, permitiendo que el eje central del país recupere su normalidad operativa.

Foto: ABC (Administradora Boliviana de Carreteras).

En las terminales terrestres a nivel nacional, la salida de buses y la venta de pasajes hacia todos los destinos se desarrollan sin contratiempos. Las empresas de transporte han retomado sus itinerarios habituales para satisfacer la alta demanda de usuarios que se desplazan por el territorio boliviano.

Pese al estado favorable de las vías, las autoridades recomiendan a los conductores consultar reportes actualizados de Tránsito antes de iniciar cualquier recorrido. El pronóstico de lluvias intermitentes en diversas regiones del país obliga a mantener la precaución ante posibles deslizamientos o pérdida de visibilidad en tramos de montaña.

