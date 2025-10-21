La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que durante esta semana se aplicarán restricciones temporales de tránsito en importantes rutas interdepartamentales debido a trabajos de reposición y mantenimiento en distintos tramos.

De acuerdo con el reporte oficial, las restricciones afectarán tanto a la carretera al occidente como a la ruta nueva al oriente, que conectan Cochabamba con Oruro, La Paz y Santa Cruz.

El primer corte se ejecutará en la vía Cochabamba–Oruro, entre las localidades de Bombeo y Llavini, desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de octubre. La circulación estará restringida en ambos sentidos durante los siguientes horarios:

07:00 a 08:30

09:00 a 10:30

11:00 a 12:30

13:00 a 14:30

15:00 a 16:30

Por otro lado, en la ruta nueva al oriente (Cochabamba–Santa Cruz), el segundo corte afectará el tramo Cristal Mayu – Naranjitos – Padresama, desde el martes 21 hasta el miércoles 22 de octubre, con los siguientes horarios de cierre:

09:00 a 12:30

13:30 a 16:30

La ABC enfatizó que durante los horarios de restricción no se permitirá la circulación de ningún vehículo, por lo que recomendó a transportistas y viajeros ajustar sus itinerarios para evitar demoras.

Además, la entidad estatal detalló el estado de otras carreteras del país:

Tarija: tramo Palos Blancos–Villa Montes, transitable con desvíos por mantenimiento.

Santa Cruz: ruta Santa Cruz–Warnes (lado este), circulación por desvíos debido a obras de construcción.

La Paz: autopista La Paz–El Alto y tramo Unduavi–Chulumani con trabajos de mantenimiento y circulación restringida.

Beni: tramo Santo Domingo–Monte Grande bajo evaluación técnica con paso restringido.

