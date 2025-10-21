TEMAS DE HOY:
maltrato a tres niños material pornográfico intento de abuso

30ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¡Atención, conductores! Estos son los horarios de restricción vehicular en las rutas al occidente y oriente

La ABC recordó que durante los horarios de cierre no se permitirá el paso de ningún vehículo, por lo que recomendó a los conductores planificar sus viajes con anticipación y tomar previsiones para evitar contratiempos.

Charles Muñoz Flores

21/10/2025 11:39

Cortes temporales en rutas al occidente y oriente por trabajos de reposición. FOTO: NTV/RED UNO.
Bolivia

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que durante esta semana se aplicarán restricciones temporales de tránsito en importantes rutas interdepartamentales debido a trabajos de reposición y mantenimiento en distintos tramos.

De acuerdo con el reporte oficial, las restricciones afectarán tanto a la carretera al occidente como a la ruta nueva al oriente, que conectan Cochabamba con Oruro, La Paz y Santa Cruz.

El primer corte se ejecutará en la vía Cochabamba–Oruro, entre las localidades de Bombeo y Llavini, desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de octubre. La circulación estará restringida en ambos sentidos durante los siguientes horarios:

07:00 a 08:30

09:00 a 10:30

11:00 a 12:30

13:00 a 14:30

15:00 a 16:30

Por otro lado, en la ruta nueva al oriente (Cochabamba–Santa Cruz), el segundo corte afectará el tramo Cristal Mayu – Naranjitos – Padresama, desde el martes 21 hasta el miércoles 22 de octubre, con los siguientes horarios de cierre:

09:00 a 12:30

13:30 a 16:30

La ABC enfatizó que durante los horarios de restricción no se permitirá la circulación de ningún vehículo, por lo que recomendó a transportistas y viajeros ajustar sus itinerarios para evitar demoras.

Además, la entidad estatal detalló el estado de otras carreteras del país:

Tarija: tramo Palos Blancos–Villa Montes, transitable con desvíos por mantenimiento.

Santa Cruz: ruta Santa Cruz–Warnes (lado este), circulación por desvíos debido a obras de construcción.

La Paz: autopista La Paz–El Alto y tramo Unduavi–Chulumani con trabajos de mantenimiento y circulación restringida.

Beni: tramo Santo Domingo–Monte Grande bajo evaluación técnica con paso restringido.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD