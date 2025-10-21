La ABC recordó que durante los horarios de cierre no se permitirá el paso de ningún vehículo, por lo que recomendó a los conductores planificar sus viajes con anticipación y tomar previsiones para evitar contratiempos.
21/10/2025 11:39
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que durante esta semana se aplicarán restricciones temporales de tránsito en importantes rutas interdepartamentales debido a trabajos de reposición y mantenimiento en distintos tramos.
El primer corte se ejecutará en la vía Cochabamba–Oruro, entre las localidades de Bombeo y Llavini, desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de octubre. La circulación estará restringida en ambos sentidos durante los siguientes horarios:
07:00 a 08:30
09:00 a 10:30
11:00 a 12:30
13:00 a 14:30
15:00 a 16:30
09:00 a 12:30
13:30 a 16:30
La ABC enfatizó que durante los horarios de restricción no se permitirá la circulación de ningún vehículo, por lo que recomendó a transportistas y viajeros ajustar sus itinerarios para evitar demoras.
Además, la entidad estatal detalló el estado de otras carreteras del país:
Tarija: tramo Palos Blancos–Villa Montes, transitable con desvíos por mantenimiento.
Santa Cruz: ruta Santa Cruz–Warnes (lado este), circulación por desvíos debido a obras de construcción.
La Paz: autopista La Paz–El Alto y tramo Unduavi–Chulumani con trabajos de mantenimiento y circulación restringida.
Beni: tramo Santo Domingo–Monte Grande bajo evaluación técnica con paso restringido.
