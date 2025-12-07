Así luce el Boeing 767-200ER que se suma a la flota de BoA; llegó desde Estados Unidos

El ministro anunció la llegada de un avión Boeing 767-200ER, con capacidad para 222 pasajeros, que se incorporará a la flota de la aerolínea estatal para mejorar la atención en rutas nacionales e internacionales.

Según Zamora, el arribo del avión se da en un contexto de retrasos, reprogramaciones y pasajeros varados, especialmente en rutas internacionales, debido a la limitada disponibilidad de aeronaves operativas heredadas de la gestión anterior, el Movimiento al Socialismo (MAS).

La autoridad señaló, que desde esa cartera de Estado se busca ahora agilizar el proceso de reestructuración de la empresa estatal, con el objetivo de brindar un mejor servicio a la población, descartando cualquier proceso de privatización.

“La población expresó su molestia por la falta de aeronaves; hoy estamos dando una respuesta rápida y efectiva, demostrando que sí podemos resolver los problemas, incluso sin los recursos necesarios y pese a la difícil situación en la que se encuentra BoA”, afirmó Zamora.

Asimismo, señaló que BoA arrastra un déficit de 215 millones de bolivianos y deudas superiores a 37 millones de dólares, situación que ha limitado gravemente su capacidad operativa.

Informó que en el mes de noviembre, la aerolínea llegó a operar con solo ocho aeronaves de una flota de 20, generando demoras, cancelaciones y múltiples reclamos ciudadanos. Ante esta realidad, el ministro instruyó priorizar medidas urgentes para recuperar la estabilidad operativa.

Zamora destacó que la llegada del nuevo avión es un logro alcanzado en tiempo récord gracias a una planificación estricta, supervisada por el presidente Rodrigo Paz.

“Estamos venciendo al ‘Estado tranca’, enfrentando la corrupción y trabajando para poner a BoA en una situación excelente, preparada para competir con cualquier línea aérea. Estamos listos para el gran reto. Estamos haciendo las cosas diferentes”, sostuvo.

