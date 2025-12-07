Suecia anuncia cierre gradual de su embajada en Bolivia y reestructuración de su cooperación internacional

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informa a la opinión pública sobre la decisión del Gobierno de Suecia de emprender una reestructuración profunda de su política de cooperación internacional, anunciada por su ministro de Comercio Exterior y Cooperación Internacional, Benjamin Dousa, durante una conferencia de prensa en Estocolmo.

Como parte de estos ajustes, Suecia iniciará un proceso de conclusión progresiva de sus programas de cooperación con varios países, entre ellos Bolivia. Esta medida se enmarca en una nueva estrategia que prioriza el incremento de la ayuda sueca hacia Ucrania, país que concentrará una parte significativa de su cooperación a partir del año 2026.

En este contexto, Suecia comunicó que el cierre de su Embajada en Bolivia se desarrollará mediante un proceso de transición aproximado de un año, con el objetivo de asegurar un manejo responsable de los proyectos actualmente en ejecución. Asimismo, el Gobierno sueco expresó su intención de mantener los vínculos diplomáticos a través de un Embajador Concurrente, con el fin de garantizar la continuidad del diálogo político y la cooperación futura.

El Estado boliviano reafirma el valor de la relación histórica y fraterna con el Reino de Suecia, construida sobre la base del respeto mutuo, la transparencia y una amistad que trasciende coyunturas específicas. Bolivia reconoce el compromiso sueco con causas humanitarias y confía en que ambas naciones seguirán fortaleciendo sus relaciones a través de nuevos mecanismos de colaboración.

El Gobierno agradeció profundamente los aportes que Suecia ha brindado al país, especialmente en áreas como el desarrollo sostenible, la conservación ambiental, la gobernabilidad democrática, los derechos humanos y la igualdad de género, que han dejado un impacto ampliamente valorado por la sociedad boliviana.

Mire el comunicado:

