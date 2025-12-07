¿Por qué la justicia ordenó la detención de Lidia Patty? Esto es lo que se sabe

La justicia boliviana dispuso el sábado la detención preventiva por cuatro meses de la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos asignados por el Fondo Indígena. A continuación, los antecedentes, acusaciones y la secuencia de hechos hasta la medida cautelar.

Antecedentes e imputaciones

La investigación se reactivó recientemente como parte de una ofensiva anticorrupción que aborda casos vinculados al ex Fondo Indígena (Fondioc).

Según la Fiscalía, Patty habría recibido aproximadamente Bs 700.000 en su cuenta personal para ejecutar proyectos productivos de producción de hortalizas (tomate y papa) destinados a ocho comunidades indígenas.

La acusación sostiene que los recursos entregados (y contabilizados presupuestariamente) no guardan relación con el avance físico real de los proyectos: se reporta un avance físico de alrededor del 50 %, mientras que el desembolso ascendió al 80 %.

En total, se estima un perjuicio económico al Estado que supera el millón de bolivianos.

Las imputaciones formales incluyen los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos e incumplimiento de deberes.

La orden de aprehensión y su ejecución

El 3 de diciembre de 2025, el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en contra de Lidia Patty. El fiscal a cargo del caso, Miguel Cardozo, afirmó que se contaba con suficientes elementos de convicción que apuntan a su participación en los delitos mencionados.

La orden se emitió luego de la intervención de oficinas del Fondioc, en la que se secuestraron documentos relacionados con los proyectos investigados.

Según la Fiscalía, se gestionó además una alerta migratoria contra Patty, ante el riesgo de fuga.

La exdiputada aseguró públicamente su disposición a colaborar con la investigación, afirmando que regresó al país y que no planea huir. Rechazó las acusaciones de desvío de fondos y calificó el proceso como una posible “persecución política”.

Aprehensión

El 5 de diciembre de 2025, la Policía interceptó a Patty cuando se dirigía a prestar su declaración ante la Fiscalía en La Paz.

Su abogado defensor denunció que la aprehensión se efectuó de manera abrupta, sin citación previa, cuando el Ministerio Público ya había fijado una fecha para su comparecencia y calificó la medida como “ilegal” y contraria a su derecho a la defensa.

Solicitud de detención preventiva y audiencia cautelar

Tras la declaración informativa de exdiputada ante la Fiscalía con apoyo de traductor, (porque declaró en quechua) se solicitó su detención preventiva por cuatro meses, arguyendo riesgo de obstaculización del proceso y posible fuga.

En la audiencia cautelar realizada la noche del sábado 6 de diciembre de 2025, el Juzgado 15vo de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres determinó la medida: Patty deberá cumplir detención preventiva en el penal femenino de Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en La Paz.

Su defensa ya había presentado y visto rechazada dos acciones de libertad, y anunció que presentará una tercera.

