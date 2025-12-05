“Me siento hostigada, perseguida”: Lidia Patty rompe el silencio y exige garantías

Lidia Patty, exdiputada del MAS y exvicecónsul en Argentina, cuestionó la orden de aprehensión y arraigo dictada en su contra dentro de una investigación por presunta malversación del Fondo Indígena, al denunciar que se enteró del proceso por la prensa y no por conducto oficial.

La exlegisladora enfrenta acusaciones por conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contratos. Asegura que no recibió ninguna notificación antes de que la orden judicial se hiciera pública en medios y redes.

Patty afirmó que acudió al Ministerio Público para conocer su situación procesal y que recién entonces fue notificada. “Gracias a los medios de comunicación y las redes sociales me informé que ya tenía orden de aprehensión y arraigos, pero no tenía ninguna notificación hacia mi persona, no tenía conocimiento. Si no serían los medios de comunicación, creo que no me hubiera apersonado, no podía tener conocimiento”, declaró.

Negó cualquier intención de escapar del país, en respuesta a los indicios de riesgo de fuga señalados por la Fiscalía. “Si hubiera pensado en darme a la fuga, no, nunca puedo hacerlo porque yo soy boliviana, he nacido aquí, tenemos nuestros principios ‘Ama sua, ama llulla, ama quella’ y por eso no soy ningún inquilino, soy originaria, indígena, por eso yo siempre voy a estar en mi país en Bolivia”, sostuvo.

Denuncias de persecución y pedido de garantías

Patty denunció sentirse perseguida y mostró la fotografía de una movilidad que, según ella, la seguía. “Esta movilidad me estaba persiguiendo hasta hace poco... yo me siento, estoy hostigada, perseguida, eso no puede pasar así, me están coartando todos mis derechos”, afirmó, solicitando garantías constitucionales a la Fiscalía.

Su abogado, Richard Cerda, indicó que desconocen el contenido de la denuncia y negó cifras difundidas en medios. “Primero aclarar, no sé de dónde sacan esa información de 700.000 bolivianos... Desconocemos el contenido de los 700.000 bolivianos”, señaló.

Además, explicó que, hasta el momento, solo recibieron una citación para declarar por incumplimiento de contratos. La audiencia está prevista para este viernes a las 8:30.

“El día de mañana (viernes), nosotros vamos a estar presentes a objeto de tener conocimiento del contenido de la denuncia y de la prueba que habría presentado los supuestos denunciantes”, dijo Cerda.

La exdiputada sostuvo que el proyecto investigado se ejecutó y que presentará los descargos necesarios durante la etapa preliminar.

Mira la programación en Red Uno Play