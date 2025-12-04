Comité Multisectorial apoya medidas económicas de Paz, pero exige reformas estructurales y tributarias

Tras los recientes anuncios económicos del presidente Rodrigo Paz, el Comité Multisectorial, a través de su representante César Gonzales, expresó su respaldo a varias de las medidas, especialmente aquellas destinadas a frenar el contrabando y fomentar la producción. No obstante, advirtió que deben ir acompañadas de reformas estructurales, incluida una transformación del sistema tributario.

“El contrabando murió con el arancel cero”

Gonzales destacó el arancel cero para productos tecnológicos como una decisión clave para eliminar el incentivo al contrabando.

“Si acaso un celular cuesta $100 en frontera y meterlo al país son $50 en arancel, el contrabando agarra. Con arancel cero, eso se elimina y el producto baja de precio”, explicó.

Aunque aclaró que la rebaja en precios no será inmediata, señaló que esta medida corta el negocio ilegal en su raíz, al obligar a que todo ingrese de forma legal y registrada.

Exportaciones con condiciones y enfoque en tecnología

Respecto a la liberación de exportaciones, el Comité expresó su apoyo, condicionado a que primero se garantice la seguridad alimentaria interna. Para lograrlo, plantearon un nuevo modelo productivo basado en cuatro pilares: familia, seguridad jurídica, propiedad privada y tecnología.

Gonzales llamó a mejorar la productividad agrícola con asistencia técnica y acceso a tecnología. “En Bolivia cosechamos 7 toneladas de papa por hectárea, en Perú 28, en Europa más de 50. Debemos llegar a esos niveles”, ejemplificó.

Eliminación gradual de la subvención a carburantes

El representante del Comité coincidió con la necesidad de ajustar la política de subsidios, especialmente al combustible. Señaló que los principales beneficiados han sido los contrabandistas, que lo revenden en países vecinos con altos márgenes.

“Han ganado el 300 o 500%. Es urgente desmontar esa distorsión”, afirmó.

Críticas al sistema tributario y propuesta de reforma

Finalmente, el Comité presentó un proyecto de nuevo Código Tributario, que propone eliminar el IT y el IUE, y reducir el IVA a entre 8% y 10%.

“Hoy el sistema castiga la producción y el emprendimiento. Necesitamos una reforma real que se debata con todos los bolivianos”, sostuvo Gonzales.

