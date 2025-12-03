Reunión multisectorial: empresarios exigen seguridad jurídica y Paz ofrece eliminar aranceles a tecnología

Este miércoles, el Comité Multisectorial recibió al presidente Rodrigo Paz en la ciudad de Oruro, donde junto a los sectores productivos se abordaron temas centrales para la economía del país, entre ellos la subvención a los combustibles, la disponibilidad de dólares y la liberación de exportaciones.

El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Bolivia (Caneb), Oswaldo Barriga, informó que durante el encuentro todos los sectores coincidieron en demandar la liberación de exportaciones, mayor seguridad jurídica, la defensa de la propiedad privada, garantizar el suministro de combustibles y mejorar el acceso a dólares, entre otros puntos.

“El presidente tomó nota de todas nuestras demandas y se comprometió en realizar los cambios necesarios. Estamos satisfechos con esta reunión y creemos que vamos por buen camino para reconstruir Bolivia”, afirmó Barriga.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz aseguró que su Gobierno priorizará la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada para quienes invierten y generan empleo. En ese sentido, anunció una medida clave para el sector productivo: la eliminación total de aranceles para la tecnología que no se fabrique en Bolivia.

El encuentro fue convocado por el Comité Multisectorial, conformado por sectores productivos, gremiales, transportistas, exportadores, textileros y otros actores de la cadena productiva del país.

Mira la programación en Red Uno Play