Sorpresa en la academia: Martín Alaniz deja de ser jugador de Blooming

De acuerdo con la información conocida, el uruguayo explicó los motivos de su renuncia a la dirigencia del club, por lo que la rescisión se dio por mutuo acuerdo.
03/12/2025 14:19
Sorpresa total entre los seguidores celestes. En horas de la tarde de este miércoles se confirmó que una de las figuras de Blooming ya no continuará en el equipo. Alaniz se desvinculó aduciendo motivos personales, situación que fue aceptada por la dirigencia, dando así paso a una salida consensuada.
Hasta el momento, el club no ha emitido ningún comunicado para explicar la situación.
