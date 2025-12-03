Sorpresa en la academia: Martín Alaniz deja de ser jugador de Blooming

Sorpresa total entre los seguidores celestes. En horas de la tarde de este miércoles se confirmó que una de las figuras de Blooming ya no continuará en el equipo. Alaniz se desvinculó aduciendo motivos personales, situación que fue aceptada por la dirigencia, dando así paso a una salida consensuada.

Hasta el momento, el club no ha emitido ningún comunicado para explicar la situación.

