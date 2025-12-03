Duelo clave: Blooming busca recuperar el cuarto puesto de la tabla ante ABB

Blooming jugará hoy un duelo decisivo desde las 15:00 en el estadio de Real Santa Cruz frente al ABB alteño, correspondiente a la fecha 27 del torneo todos contra todos. El cuadro cruceño busca recuperar el cuarto puesto de la tabla de posiciones y asegurarse un lugar en la Copa Sudamericana.

Para este compromiso, el equipo contará con el retorno de Braulio Uraezaña y Richet Gómez, quienes formarán dupla junto a Valverde en la zaga central. Enoumbá se moverá al lateral derecho y Durán al lateral izquierdo, mientras que el resto del equipo se mantendrá con Spenhay, Villarroel, Alaniz, Centellas y Vadalá en el mediocampo, dejando a Franco Posse como único delantero.

Blooming llega con la necesidad de sumar los tres puntos para consolidar su clasificación a un torneo internacional, en un partido que será clave para sus aspiraciones en la temporada.

