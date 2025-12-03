TEMAS DE HOY:
Duelo clave: Blooming busca recuperar el cuarto puesto de la tabla ante ABB

El equipo cruceño enfrenta hoy un partido clave por la fecha 27 del torneo todos contra todos, con el objetivo de recuperar el cuarto puesto de la tabla.

Martin Suarez Vargas

03/12/2025 12:48

Foto: Redes sociales.
Santa Cruz, Bolivia.

Blooming jugará hoy un duelo decisivo desde las 15:00 en el estadio de Real Santa Cruz frente al ABB alteño, correspondiente a la fecha 27 del torneo todos contra todos. El cuadro cruceño busca recuperar el cuarto puesto de la tabla de posiciones y asegurarse un lugar en la Copa Sudamericana.

Para este compromiso, el equipo contará con el retorno de Braulio Uraezaña y Richet Gómez, quienes formarán dupla junto a Valverde en la zaga central. Enoumbá se moverá al lateral derecho y Durán al lateral izquierdo, mientras que el resto del equipo se mantendrá con Spenhay, Villarroel, Alaniz, Centellas y Vadalá en el mediocampo, dejando a Franco Posse como único delantero.

Blooming llega con la necesidad de sumar los tres puntos para consolidar su clasificación a un torneo internacional, en un partido que será clave para sus aspiraciones en la temporada.

