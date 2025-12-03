Excomandante Zúñiga llega a La Paz y es trasladado a instalaciones de la Felcc

Silvia Tapia, abogada defensora del excomandante, informó que Juan José Zúñiga llegará este miércoles a la ciudad de La Paz, la información fue corroborada con el arribo del excomandante a horas 07:25. Custodios policiales lo recibieron en la pista de aterrizaje.

Si bien inicialmente se tenía previsto que el exjefe militar saliera por la puerta número 2 del Aeropuerto Internacional de El Alto, las autoridades determinaron modificar el acceso por motivos de seguridad, realizando su salida por la puerta número 7, donde ya lo aguardaban efectivos policiales.

Según la defensa, el traslado responde a la solicitud de garantías unilaterales para las presuntas víctimas de los hechos del 26 de junio de 2024, catalogados por la parte acusadora como un supuesto “golpe de Estado” y alzamiento armado.

Los juristas de Zúñiga señalaron que el objetivo es lograr una medida sustitutiva para que el excomandante pueda asumir su defensa en libertad, bajo alguna restricción.

Como antecedente relevante, los abogados mencionaron el informe conclusivo de la Asamblea Legislativa, el cual, según afirmaron, establece que no existiría prueba fehaciente que confirme elementos constitutivos de un golpe de Estado.

Asimismo, la defensa considera que en este caso deberán ser convocadas a declarar exautoridades nacionales, entre ellas:

El expresidente Luis Arce Catacora,

El exministro de Defensa Edmundo Novillo,

El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo,

La exministra de la Presidencia María Nela Prada.

Mira la programación en Red Uno Play