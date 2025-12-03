VIDEO: ¡Ingresaron por la pared! Este es el preciso momento en que allanan un galpón vinculado a Rubén Ríos

La Unidad Operativa DACI de la Policía Boliviana ejecutó este martes un operativo de allanamiento en un inmueble ubicado en la ciudad de El Alto, vinculado al dirigente de la Federación de Panificadores de La Paz, Rubén Ríos, investigado por irregularidades en el manejo de harina subvencionada.

Debido a que la puerta principal estaba completamente asegurada, los efectivos tuvieron que trepar por una de las paredes para ingresar al galpón.

Según el reporte policial, dentro del predio funcionaba un amplio galpón utilizado por el dirigente, quien es acusado de recibir una cantidad mayor a la autorizada de harina subvencionada y revender el producto a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) con presunto sobreprecio.

Durante la intervención, los agentes realizaron una revisión minuciosa del lugar y encontraron abundante documentación vinculada a EMAPA, incluyendo contratos suscritos con la empresa estatal, además de un vehículo en desuso y una caja fuerte, que fue secuestrada como parte de la investigación.

La autoridad policial a cargo detalló que Ríos no solo utilizaba el galpón, sino que además lo alquilaba a Emapa para su funcionamiento.

“Este bien inmueble que hemos allanado hoy pertenecería a uno de los implicados; específicamente es de propiedad del investigado Rubén Ríos. Se ha encontrado documentación que pertenece a Emapa, se encontró un vehículo en desuso y una caja fuerte. El señor Rubén Ríos alquilaba a Emapa este inmueble por la suma de 19.000 bolivianos aproximadamente”, afirmó una autoridad durante el operativo.

El dirigente se acogió el derecho al silencio sobre las acusaciones, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para establecer el destino de la harina subvencionada y confirmar si existió un perjuicio económico al Estado.

