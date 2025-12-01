¿Hasta cuándo se ampliará la inspección técnica vehicular? Conozca todos los detalles

La Dirección Nacional de Recaudaciones de la Policía pidió a la población acudir a tiempo a realizar la inspección técnica vehicular y evitar posibles sanciones.
01/12/2025 8:50
Escuchar esta nota
La Dirección Nacional de Recaudaciones de la Policía confirmó este lunes en conferencia de prensa la ampliación de la inspección técnica vehicular; la misma se ampliará hasta el próximo 31 de diciembre.
“Pedir a la población acudir a los centros de inspección y evitar las sanciones inscritas en la Ley del Código de Tránsito”, manifestó el jefe policial a cargo de la dirección.
La autoridad reiteró que la ampliación de la inspección técnica vehicular se realizará hasta el próximo miércoles 31 de diciembre, por lo que indicó que, a partir del 1 de enero, se empezará con el control correspondiente, sancionando a los conductores que no hayan asistido a los diferentes puntos de inspección técnica vehicular.
“Tenemos habilitados 151 puntos a nivel nacional, en los diferentes departamentos, para la comodidad de todos los conductores y propietarios, en los cuales podrán realizar la inspección técnica vehicular”, afirmó la autoridad.
Señaló que existió una disminución de vehículos que realizaron la inspección en comparación con la pasada gestión, y afirmó que esto se debe a diversos factores, como el tema de la falta de combustible, que habría ocasionado que los propietarios no acudan a los puntos de inspección.
“Simplemente pedimos que puedan cumplir con todos los requisitos, los cuales están en los distintos afiches socializados con la población en general, para que puedan acercarse a los puntos de inspección”, detalló.
Requisitos para la inspección técnica vehicular:
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
11:45
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
11:45
12:25
14:00