TEMAS DE HOY:
trufi atropelló niña Comisarías Niña atropellada

26ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¿Hasta cuándo se ampliará la inspección técnica vehicular? Conozca todos los detalles

La Dirección Nacional de Recaudaciones de la Policía pidió a la población acudir a tiempo a realizar la inspección técnica vehicular y evitar posibles sanciones.

Jhovana Cahuasa

01/12/2025 8:50

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

La Dirección Nacional de Recaudaciones de la Policía confirmó este lunes en conferencia de prensa la ampliación de la inspección técnica vehicular; la misma se ampliará hasta el próximo 31 de diciembre.

“Pedir a la población acudir a los centros de inspección y evitar las sanciones inscritas en la Ley del Código de Tránsito”, manifestó el jefe policial a cargo de la dirección.

La autoridad reiteró que la ampliación de la inspección técnica vehicular se realizará hasta el próximo miércoles 31 de diciembre, por lo que indicó que, a partir del 1 de enero, se empezará con el control correspondiente, sancionando a los conductores que no hayan asistido a los diferentes puntos de inspección técnica vehicular.

Tenemos habilitados 151 puntos a nivel nacional, en los diferentes departamentos, para la comodidad de todos los conductores y propietarios, en los cuales podrán realizar la inspección técnica vehicular”, afirmó la autoridad.

Señaló que existió una disminución de vehículos que realizaron la inspección en comparación con la pasada gestión, y afirmó que esto se debe a diversos factores, como el tema de la falta de combustible, que habría ocasionado que los propietarios no acudan a los puntos de inspección.

“Simplemente pedimos que puedan cumplir con todos los requisitos, los cuales están en los distintos afiches socializados con la población en general, para que puedan acercarse a los puntos de inspección”, detalló.

Requisitos para la inspección técnica vehicular:

  • No tener deudas pendientes en infracciones de tránsito.
  • Comprobante de pago físico y digital que contemple el pago de Bs 30 para particulares y Bs 20 para públicos.
  • RUAT (fotocopia y original).
  • Cédula de identidad y licencia de conducir vigente.
  • Accesorios de seguridad.
  • Presencia física del vehículo y del propietario o poseedor.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

11:45

Mundial sub-17 portugal vs austria

12:25

Mundial sub-17 portugal vs austria

14:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

11:45

Mundial sub-17 portugal vs austria

12:25

Mundial sub-17 portugal vs austria

14:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD