Conductor que atropelló a Ninnet tiene detención domiciliaria y fianza de 20 mil bolivianos

Este fin de semana se desarrolló la audiencia de medidas cautelares del conductor que arrolló a una menor de 9 años en la zona de las cuadras, un accidente que dejó a la niña con la pierna izquierda amputada y causó heridas a otras personas, incluyendo adultos mayores.

La justicia determinó detención domiciliaria con custodia y una fianza de 20 mil bolivianos. Además, el acusado deberá presentarse cada siete días a firmar en la fiscalía mientras continúa el proceso judicial.

La abogada de la familia de la menor, Pamela Caballero, explicó que el conductor no contaba con la licencia de conducir categoría B, que es obligatoria para manejar este tipo de minibuses desde 2023: “Es decir, que la población debe conocer que durante estos tres años ha puesto en peligro a cuánta gente, ya que no estaba habilitado para conducir esta movilidad, y al final ha afectado no solo a la niña, sino también a seis pasajeros que estaban dentro del minibús”.

Asimismo, la propietaria del vehículo nunca activó el SOAT, lo que agrava la responsabilidad civil y penal del conductor y de la línea.

La abogada criticó también que durante la audiencia el abogado del conductor indicara que el SOAT podría activarse en 15 días, mientras la menor estaba siendo intervenida quirúrgicamente: “Llamamos a la reflexión a este acusado de este delito, para que proceda de inmediato con la reparación de daños que evidentemente no podrán ser cubiertos en su totalidad”.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. Según los reportes, Ninnete Gandarillas estaba sentada junto a su hermano cuando el minibús de la línea 212 la embistió y la arrastró varios metros hasta chocar contra un muro. El impacto no solo causó grandes daños materiales, sino que marcó de manera irreversible la vida de la menor.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 de la noche y el minibús, fuera de control, arrasó con todo a su paso, incluyendo una piedra que se encontraba en la vía, provocando múltiples destrozos y lesiones a los pasajeros que estaban en el minibús.

