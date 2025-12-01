Cisco brilla en escena, pero su equipo se lleva las críticas más duras

El segundo equipo en pisar el escenario fue el de Cisco Moreno junto a la academia Urban Vibes, quienes revivieron la icónica película El Dorado, interpretando a los entrañables Tulio y Miguel. Su propuesta irradiaba energía, humor y dinamismo, pero el jurado no tardó en marcar una diferencia clara: Cisco fue la estrella; su equipo, no tanto.

Para la juez Gabriela Zegarra, Cisco mostró una evolución notable en su performance, aunque la ejecución del cuerpo de baile dejó dudas.

“Cisco, creo que has mejorado bastante. Es tu mejor personaje junto a tu dupla. Los chicos iban bien al principio, estaba bien, pero después empezaron a hacer algunos pasos medio raros”, observó.

Desde una mirada más técnica, la juez invitada Michelle Csapek destacó la creatividad del equipo, pero señaló problemas de conexión y precisión.

“Me gustó mucho que usaran elementos de danza africana. Tienen que mejorar los trucos. Cisco, tu presentación estuvo muy buena, pero faltaba conexión con tu compañero”, afirmó.

El juez Rodrigo Massa también reconoció la mejora del famoso y subrayó que Cisco sí escuchó las observaciones que se le hicieron en galas anteriores.

“Cisco, estoy de acuerdo en que has mejorado. Cuando más deberían escucharnos, no lo están haciendo… pero vamos mejorando”, comentó.

Cisco, acompañado de su coach, agradeció las devoluciones del jurado y reiteró que ambos están comprometidos en seguir ajustando su trabajo para futuras presentaciones.

