“No hubo progreso”: Juandy vuelve como Po, pero no logra convencer al jurado

La noche arrancó con los equipos más votados de la semana, quienes buscaban un beneficio especial. El primero en saltar al escenario fue Juandy, acompañado por la academia Legacy, con una propuesta llena de humor y nostalgia inspirada en Kung Fu Panda y el clásico Kung Fu Fighting.

La caracterización fue el punto más fuerte: Juandy logró un parecido sorprendente con Po y arrancó varias sonrisas en el estudio. Sin embargo, la coreografía volvió a quedar corta y el jurado hizo notar las mismas falencias de su presentación anterior.

Para la juez Gabriela Zegarra, la puesta en escena destacó especialmente por el personaje.

“Juandy, estabas más confiado. Te lastimaste la patita, pero igual te veías adorable. Sentí que te cansaste menos; lo hiciste más tranquilo. Tu personaje lo amé. En los chicos, sí noté algunas cosas disparejas”, expresó.

A su turno, Rodrigo Massa fue el más duro con la devolución y aseguró que no percibió mejoras.

“Me molestó algunas cosas que dijiste en lugar de entender. Faltó un poquito de lo que pedí; no hubo nada. Para mí no hubo progreso. El equipo me gusta, pero faltó”, criticó.

El juez Tito Larenti reconoció el esfuerzo, pero lamentó los tropiezos.

“Juandy, me gustó tu trabajo. Noté un avance en vos; sos de los pocos famosos que no se lo toma personal. Fue una actuación accidentada. Sé que están trabajando mucho, pero estuvo descoordinada”, señaló.

La gala también contó con la participación de la juez invitada Michelle Csapek, artista multidisciplinaria que aportó su mirada técnica.

“Fue interesante, pero estaban un poco descoordinados. Se nota que tomaron clases de artes marciales, pero tal vez deberían investigar más al personaje”, comentó.

Al cierre, Juandy y el equipo agradecieron los comentarios del jurado y recalcaron el esfuerzo puesto en la presentación.

Mira la programación en Red Uno Play