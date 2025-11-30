¡Navidad llegó antes! ¿Quiénes recibirán primero su aguinaldo? Aquí te lo contamos

¡La Navidad llegó antes para miles de familias! A partir del lunes 1 de diciembre, los jubilados y derechohabientes podrán cobrar su pensión de noviembre y el Aguinaldo 2025, según informó la Gestora. El pago estará disponible en 40 entidades financieras de todo el país y se podrá acceder a través de cuatro modalidades.

1. Cobro en entidades financieras

Quienes ya están registrados biométricamente solo deben presentar su cédula de identidad (CI) o RUN original.

Si no cuentan con registro biométrico, deben llevar:

CI o RUN original + dos fotocopias .

En casos observados (homónimos o documentos duplicados), se debe añadir Certificado de Nacimiento o Bautizo y dos fotocopias.

Mujeres casadas con apellido del esposo deben sumar Certificado de Matrimonio o Libreta de Familia y copias.

2. Cobro a través de las Fuerzas Armadas

Los requisitos son los mismos que en entidades financieras:

CI o RUN original + dos fotocopias .

Certificado de Nacimiento o Bautizo y, si corresponde, Certificado de Matrimonio.

3. Pago a domicilio

Disponible para personas con enfermedad o impedimento.

Para solicitarlo deben presentar:

Certificado médico original .

CI o RUN (original + dos fotocopias).

Documento del solicitante y copias.

Croquis detallado de la vivienda.

Representantes de asilos, hospitales o centros de reclusión también pueden solicitar el servicio sin necesidad de certificado médico.

4. Cobro mediante boleta de pensiones

Los pensionados del SIP, COSSMIL y SENASIR reciben la Renta Dignidad directamente en su boleta, incluido el aguinaldo.

Quienes cobran mediante cuenta bancaria o poder de representación deben acudir a entidades financieras habilitadas.

Monto del beneficio

📌 Sin renta o jubilación:

Bs 4.550 al año

Pagos mensuales: 11 de Bs 350 y uno de Bs 700 (este último incluye aguinaldo).

📌 Con pensión (COSSMIL, SENASIR o SIP):

Bs 3.900 al año

Pagos mensuales: 11 de Bs 300 y uno de Bs 600 (incluye aguinaldo).

La Gestora recomienda verificar los datos de registro antes de iniciar cualquier trámite, ya que podría requerirse documentación adicional según cada caso.

Mira la programación en Red Uno Play