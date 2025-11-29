¡Atención! Este domingo habrá apagón analógico: ¿en qué departamentos y a qué hora será?

Este domingo 30 de noviembre, Bolivia llevará a cabo su primer ejercicio del denominado apagón analógico. La prueba, que durará dos horas, es un paso fundamental en el proceso de transición nacional hacia el sistema de Televisión Digital.

La Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) confirmó que el simulacro se concentrará en los tres departamentos del eje troncal: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

"Lo planificado ahora es que este próximo domingo va a haber un ejercicio, vamos a hacer un apagón analógico que se va a realizar en tres departamentos... que nos va a permitir hacer una prueba de medición de impacto, de consecuencias de ese impacto, que nos va a permitir saber cómo está percibiendo la sociedad este cambio", explicó Carlos Ágreda, director de la ATT.

¿Cómo será el apagón?

La interrupción de la señal se producirá en un horario matutino para minimizar la afectación a la programación habitual.

"A las 10 de la mañana, el domingo de 10 a 12, se va a producir el apagón analógico. En las pantallas de la gente va a cortarse la transmisión y va a aparecer una señal que indique que estamos realizando una prueba de apagón analógico", detalló Ágreda.

Este domingo, tres departamentos vivirán el primer apagón analógico. Foto de Fran Jacquier en Unsplash

Durante esas dos horas, todos los canales de televisión que aún emiten en formato analógico dejarán de transmitir, simulando la situación que se vivirá con el cambio definitivo al sistema digital.

¿Cuál es el objetivo?

El propósito principal de este simulacro es verificar el correcto funcionamiento técnico y operativo del nuevo modelo digital, permitiendo a la ATT evaluar la infraestructura existente y la preparación de los televidentes.

Actualmente, el proceso de transición ya está en marcha: nueve canales operan exclusivamente de manera digital, mientras que 24 canales todavía mantienen una producción de tipo analógica, según complementó el director de la ATT.

Se recomienda a los televidentes tomar nota del horario para evitar confusiones y entender que la interrupción del servicio forma parte de este ensayo técnico necesario para el futuro de la televisión en el país.

