¡Hasta 42°C! Senamhi emite alerta naranja por calor extremo en tres departamentos

La alerta por temperaturas máximas refiere que las mismas pueden alcanzar desde 36°C y 42°C, superando los valores habituales en las regiones afectadas.

Jhovana Cahuasa

28/11/2025 20:11

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja debido al ascenso significativo de las temperaturas máximas, que podrían alcanzar entre 36°C y 42°C, superando los valores habituales en las regiones afectadas.

El aviso estará vigente desde el sábado 29 hasta el domingo 30 de noviembre de 2025.

Según el comunicado, el incremento de calor afectará a varias provincias de los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, donde se prevén condiciones extremas que podrían incidir en la salud, la agricultura y las actividades cotidianas de la población.

Regiones afectadas

Chuquisaca:

  • Provincia Luis Calvo

  • Sector este de la provincia Hernando Siles

Tarija:

  • Provincia Gran Chaco

Santa Cruz:

  • Provincias Ángel Sandoval, Germán Busch, Cordillera

  • Sector este de la provincia Chiquitos

El Senamhi recomienda a la población mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad y tomar precauciones adicionales con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

