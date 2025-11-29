¡Hasta 42°C! Senamhi emite alerta naranja por calor extremo en tres departamentos

La alerta por temperaturas máximas refiere que las mismas pueden alcanzar desde 36°C y 42°C, superando los valores habituales en las regiones afectadas.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja debido al ascenso significativo de las temperaturas máximas, que podrían alcanzar entre 36°C y 42°C, superando los valores habituales en las regiones afectadas.
El aviso estará vigente desde el sábado 29 hasta el domingo 30 de noviembre de 2025.
Según el comunicado, el incremento de calor afectará a varias provincias de los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, donde se prevén condiciones extremas que podrían incidir en la salud, la agricultura y las actividades cotidianas de la población.
Regiones afectadas
Chuquisaca:
Provincia Luis Calvo
Sector este de la provincia Hernando Siles
Tarija:
Provincia Gran Chaco
Santa Cruz:
Provincias Ángel Sandoval, Germán Busch, Cordillera
Sector este de la provincia Chiquitos
El Senamhi recomienda a la población mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad y tomar precauciones adicionales con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
