Nuevo comandante de la Policía afirma que ejecutará todas las órdenes de aprehensión sin excepción

El recién posesionado comandante general de la Policía, Mirko Sokol Saravia, aseguró este viernes que la institución cumplirá de manera estricta y sin excepciones todas las órdenes de aprehensión emitidas en el país, incluidas las que pesan sobre el expresidente Evo Morales.

Sokol enfatizó que su gestión tendrá como pilar el respeto pleno al mandato constitucional y la igualdad ante la ley.

“Como señalé en mi discurso, tenemos una misión constitucional: cumplir y hacer cumplir las leyes. En el marco de lo que establece la normativa, y en coordinación con las instancias correspondientes, como el Órgano Judicial y el Ministerio Público, se dará cumplimiento a todas las órdenes de aprehensión que existen a nivel nacional por distintos delitos y contra diversas personas”, sostuvo.

El comandante reiteró que no habrá privilegios ni consideraciones particulares para nadie, independientemente de su identidad, trayectoria política o posición social.

“A todos, absolutamente a todos los que tengan órdenes de aprehensión, se dará cumplimiento. No tiene por qué existir ningún tipo de privilegio para nadie. Tenemos el principio de universalidad de la ley; por lo tanto, la ley se aplica para todos, absolutamente para todos aquellos que tengan órdenes de aprehensión”, declaró.

Sokol asumió el mando de la Policía Boliviana con el compromiso de recuperar la confianza ciudadana y fortalecer el trabajo policial.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play