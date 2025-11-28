“Está prohibido cobrar un solo centavo”: nuevo comandante de la Policía anuncia medidas contra la corrupción

El nuevo comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, presentó este viernes las primeras medidas que aplicará para enfrentar la corrupción dentro de la institución. Entre ellas, destacó la habilitación de líneas telefónicas para denuncias ciudadanas y el despliegue de personal encubierto en sectores considerados críticos.

“Vamos a tener mecanismos visibles, como líneas telefónicas para que la gente pueda denunciar. Pero también tendremos personal encubierto haciendo seguimiento en los lugares más neurálgicos en el tema de la corrupción”, afirmó Sokol.

El jefe policial pidió a la población no aceptar ni promover actos irregulares.

“La recomendación para todos los ciudadanos: no cometamos hechos de corrupción y no permitamos ser víctimas de ellos, mucho menos en el ámbito policial”, añadió.

Sokol también recordó que los funcionarios policiales tienen una instrucción directa: no realizar cobros bajo ningún motivo.

“A los policías les he dado la orden directa: está terminantemente prohibido cobrar un solo centavo a cualquier ciudadano. Haremos cumplir esta disposición con todos los mecanismos que estamos implementando”, sostuvo.

El general asumió este viernes como nuevo comandante y su primer mensaje fue contundente: queda prohibido cobrar dinero a la ciudadanía y también entre los propios camaradas.

