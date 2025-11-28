¿Dónde está Flores? Exgerente de Emapa no aparece y ordenan su aprehensión

La Policía activó mecanismos de búsqueda para ubicar a Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), quien desde el 2 de octubre cumplía detención domiciliaria por dos procesos en su contra, entre ellos el presunto desvío de harina subvencionada.

Cuando efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acudieron a verificar el cumplimiento de la medida, Flores no se encontraba en su domicilio. Desde entonces, su paradero es desconocido.

“El señor Franklin Flores no ha sido habido. Esto se ha informado a las instancias correspondientes y aguardamos las instrucciones que pueda emitir el Ministerio Público o el Órgano jurisdiccional”, informó el director de la Felcc, coronel Gabriel Neme.

El jefe policial aseguró que se están realizando todas las acciones investigativas necesarias para dar con el exgerente. “Estamos desplegando todo el trabajo inherente a nuestra misión para ubicar a esta persona”, añadió.

La Policía también aclaró que la detención domiciliaria de Flores no contaba con custodio policial, ya que la autoridad judicial determinó la medida sin vigilancia.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que ya se solicitó la orden de aprehensión contra el exgerente. “Vamos a pedir la revocatoria de las medidas sustitutivas para que este señor vuelva a una cárcel pública. Él tenía arraigo y prohibición de salir del país”, precisó.

