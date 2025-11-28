El Pahuichi ofrece 50% de descuento al contado en cuatro proyectos del norte cruceño

El Pahuichi anunció una promoción exclusiva que permitirá comprar lotes a mitad de precio por pago al contado en sus proyectos más importantes del norte de Santa Cruz y del Urubó.

Además del descuento directo, la empresa confirmó que los terrenos pueden adquirirse bajo un plan de financiamiento de hasta 10 años, manteniendo accesible la inversión para familias y emprendedores.

Urubó: crecimiento urbano en una de las zonas más exclusivas

El proyecto Urubó está situado sobre la nueva carretera Santa Cruz–Portachuelo, un corredor que se ha consolidado como una de las zonas de mayor plusvalía del departamento.

Cuenta con avenidas pavimentadas, transporte público, áreas verdes, equipamiento, Club House y servicios básicos, lo que lo convierte en una opción ideal para vivienda o inversión a mediano plazo.

Norte: conectividad con las principales megaobras del Norte

Los proyectos del norte destacan por su acceso inmediato a la autopista Santa Cruz–Warnes y su cercanía a proyectos como la Ciudad Inteligente Nueva Santa Cruz, el Parque Industrial Latinoamericano (PILAT) y Monumental Norte.

El área dispone de red vial pavimentada, transporte público, energía eléctrica, agua potable, áreas verdes y espacios de equipamiento.

Una oportunidad para invertir en zonas de alta proyección

Con esta campaña, el Pahuichi busca facilitar el acceso al terreno propio y promover el crecimiento ordenado en la zona norte del departamento, acorde a su misión corporativa .

El descuento del 50% al contado está disponible por tiempo limitado.

Los interesados pueden iniciar su proceso en las oficinas de El Pahuichi o solicitar información a través de sus canales oficiales: celular 68923073, oficina central en Av. Cañoto #838 y sitio web www.elpahuichi.com.