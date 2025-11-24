Infraestructura de primer nivel: así funciona el parque más grande de Bolivia

En el corazón de Sudamérica, el Parque Industrial Latinoamericano (PILAT) se consolida como el epicentro empresarial más grande de Bolivia, un espacio diseñado para que las industrias operen al 100% desde el primer día. Con más de 1.350 empresas nacionales e internacionales que ya adquirieron sus terrenos, este parque ofrece infraestructura completa y servicios industriales integrados, comparables a los de los mejores polos logísticos del mundo.

Su red de energía eléctrica, gas natural, agua potable, telecomunicaciones de fibra óptica y sistema de tratamiento de aguas permite a las empresas instalarse y operar sin demoras. Las amplias avenidas asfaltadas, con señalización moderna y acceso directo al corredor bioceánico, garantizan una conexión eficiente entre los océanos Pacífico y Atlántico, así como con Argentina y Brasil.

Además, su ubicación estratégica —a minutos del Aeropuerto Internacional de Viru Viru y del futuro tren urbano— convierte al PILAT en el nuevo hub logístico y productivo del país, impulsando el desarrollo industrial de Santa Cruz y de toda la región.

Dentro del parque se destacan hitos como la planta termoeléctrica de ENDE, con más de 570 MW de potencia efectiva, y el parque eólico de Warnes, que aportan energía limpia y confiable. Este ecosistema industrial fue concebido para albergar fábricas, centros logísticos y empresas de servicios, con seguridad, conectividad y sostenibilidad como pilares fundamentales.

Así, el Parque Industrial Latinoamericano no solo representa una oportunidad de inversión, sino un símbolo del crecimiento productivo boliviano. Un lugar donde la infraestructura, la innovación y la visión empresarial se encuentran para impulsar el futuro.

