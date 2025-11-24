Infraestructura de primer nivel: así funciona el parque más grande de Bolivia

Las amplias avenidas asfaltadas, con señalización moderna y acceso directo al corredor bioceánico, garantizan una conexión eficiente entre los océanos Pacífico y Atlántico, así como con Argentina y Brasil.
En el corazón de Sudamérica, el Parque Industrial Latinoamericano (PILAT) se consolida como el epicentro empresarial más grande de Bolivia, un espacio diseñado para que las industrias operen al 100% desde el primer día. Con más de 1.350 empresas nacionales e internacionales que ya adquirieron sus terrenos, este parque ofrece infraestructura completa y servicios industriales integrados, comparables a los de los mejores polos logísticos del mundo.
Su red de energía eléctrica, gas natural, agua potable, telecomunicaciones de fibra óptica y sistema de tratamiento de aguas permite a las empresas instalarse y operar sin demoras. Las amplias avenidas asfaltadas, con señalización moderna y acceso directo al corredor bioceánico, garantizan una conexión eficiente entre los océanos Pacífico y Atlántico, así como con Argentina y Brasil.
Además, su ubicación estratégica —a minutos del Aeropuerto Internacional de Viru Viru y del futuro tren urbano— convierte al PILAT en el nuevo hub logístico y productivo del país, impulsando el desarrollo industrial de Santa Cruz y de toda la región.
Dentro del parque se destacan hitos como la planta termoeléctrica de ENDE, con más de 570 MW de potencia efectiva, y el parque eólico de Warnes, que aportan energía limpia y confiable. Este ecosistema industrial fue concebido para albergar fábricas, centros logísticos y empresas de servicios, con seguridad, conectividad y sostenibilidad como pilares fundamentales.
Así, el Parque Industrial Latinoamericano no solo representa una oportunidad de inversión, sino un símbolo del crecimiento productivo boliviano. Un lugar donde la infraestructura, la innovación y la visión empresarial se encuentran para impulsar el futuro.
