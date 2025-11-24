"¡Que momentazo!": Romántica pedida de mano en el partido entre el Villarreal y Mallorca (VIDEO)

El estadio de La Cerámica en España, vivió este sábado una tarde que trascendió lo futbolístico. Durante el encuentro entre el Villarreal y el Mallorca —que terminó con victoria para los groguets por 2-1—, un joven protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al pedir matrimonio a su pareja en plena grada, desatando aplausos, sonrisas y hasta lágrimas entre los aficionados.

La escena, captada por las cámaras de Dazn y presentada casi como un guiño cinematográfico, mostró al joven sacando un anillo de compromiso para luego hincar rodilla ante la sorpresa de todos. “¿Pero qué está pasando ahí?”, reaccionó el comentarista mientras la imagen se viralizaba en segundos por redes sociales.

La respuesta de ella fue inmediata. Sin pensarlo dos veces, y arropada por los aplausos del estadio, dijo el esperado “sí quiero”. Pero el momento no acabó ahí, tras la pedida, el joven se inclinó y dio un beso cariñoso en la panza de su pareja, un gesto que muchos interpretaron como la confirmación de un embarazo.

En redes, el detalle multiplicó los mensajes de emoción y felicitación: “¡Que sean muy felices!”, escribieron cientos de usuarios. Desde Dazn no tardaron en sumarse a la celebración: “¿Cómo no iba a decir que sí? Pedida de matrimonio y bebé en camino. ¡Qué momentazo en la casa del Villarreal!”.

