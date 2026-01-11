Exministro Édgar Montaño enfrenta audiencia cautelar por daño económico millonario

Alrededor de las 17:00 horas de este domingo, se instaló en un juzgado de la ciudad de La Paz la audiencia de medidas cautelares contra el exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño. La exautoridad del gobierno de Luis Arce enfrenta cargos por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

El proceso penal surge a raíz de la construcción de la doble vía El Sillar, en la carretera estratégica Cochabamba–Santa Cruz. Según las investigaciones del Ministerio Público, el daño económico al Estado se habría originado en un pago de 400 millones de dólares realizado a una empresa constructora china.

La irregularidad detectada radica en el tipo de cambio aplicado: mientras que el oficial en el país es de 6.96 bolivianos, la transacción se habría efectuado a una tasa de 6.98 bolivianos. Esta diferencia de dos centavos por cada dólar habría generado un perjuicio económico estimado en 2,4 millones de dólares, motivo central de la imputación.

Montaño fue aprehendido el pasado viernes en la ciudad de Santa Cruz y posteriormente trasladado a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz para comparecer ante la justicia.

En el desarrollo de la audiencia, la comisión de fiscales anunció que solicitará la detención preventiva por un lapso de tres meses en el penal de San Pedro. Por su parte, el equipo jurídico del exministro ha anticipado que, en caso de que el juez determine el encarcelamiento, solicitarán que la medida se cumpla en la ciudad de Santa Cruz, lugar donde reside el imputado, según informa el portal Brújula Digital.

Se espera que en las próximas horas el juez de la causa emita una resolución sobre la situación jurídica de la exautoridad, determinando si se defenderá en libertad o desde un centro penitenciario.

