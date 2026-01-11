Flick tras ganar la Supercopa: “Jugamos con el estilo Barça y estoy muy orgulloso”

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, destacó, del título de la Supercopa de España ante el Real Madrid (3-2), que su equipo jugó “con el estilo Barça” y que, por ello, está “muy orgulloso”.

“Cuando juegas una final contra el Real Madrid y ganas se siente muy bien. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Jugamos como quisimos jugar, con el estilo Barça, y estoy muy orgulloso de mi equipo”, dijo en rueda de prensa.

“Jugamos fantástico, controlando el balón y el juego. Sufrimos, pero, al final, jugamos a nuestro estilo. Ellos tienen calidad y no fue fácil pero luchamos juntos como equipo y fue algo bonito de ver”, añadió.

Una victoria en la Supercopa de España que en 2025 les dio impulso, pero no quiso comparar con la actual.

“Son situaciones totalmente diferentes. El año pasado estábamos algunos puntos por detrás, y ahora estamos por delante. Lo que tenemos que hacer es jugar como jugamos hoy. Tengo un buen sentimiento con el equipo, los jugadores desde el banquillo fueron muy importantes para nosotros”, contestó.

Un Flick que suma ocho victorias en ocho finales como entrenador, entre el Bayern Múnich y Barça.

“¿La clave? Marcar un gol más que el rival -bromeó-. Para mí lo importante es el equipo, en cómo representamos a los aficionados y la mentalidad que tenemos. Estamos en un buen momento, con gran confianza y esta final hoy fue muy importante para nosotros porque ganar al Real Madrid siempre es especial”, declaró.

Además, se mostró orgulloso de ver al uruguayo Ronald Araujo levantar el trofeo de la Supercopa, tras haber estado fuera del equipo más de un mes debido a problemas de salud mental.

“En esta situación, jugar y ganar este título significa mucho para él. Estoy muy feliz de que esté de vuelta y esté bien. Nosotros le apoyaremos siempre. Es un chico fantástico, un jugador importante para nosotros y en el vestuario. Estoy muy feliz por él”, señaló.

Por otro lado, Flick ponderó la figura del brasileño Raphinha en su equipo, autor de un doblete en la final contra el Real Madrid y nombrado jugador más valioso. “Tiene una mentalidad increíble. Es dinámico y afecta a todo el equipo. Falló la primera oportunidad pero no la segunda, marcó y nos dio confianza”, ensalzó.

