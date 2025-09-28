Hansi Flick rompe el silencio, tras llevar al Barcelona a la cima de la Liga Española

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, valoró este domingo, tras el triunfo ante la Real Sociedad en la séptima jornada de LaLiga EA Sports (2-1), que fue "difícil" llevarse los tres puntos, pero señaló que su equipo "ha merecido la victoria".



"Nuestro objetivo era lograr los tres puntos. Hemos jugado contra un gran equipo, disfruto mucho con su estilo de juego. Ha sido difícil para nosotros, pero hemos merecido la victoria. Me encanta cómo ha jugado el equipo. Hemos cambiado la alineación, pero todo el mundo ha dado lo mejor en el campo. Estoy orgulloso", afirmó.



En la rueda de prensa posterior al partido, Flick dijo que es "bueno" haberle arrebatado el liderato de LaLiga al Real Madrid, puesto que esta situación "añade presión a los oponentes que están detrás". "Ahora tenemos que defender esta posición", añadió.



El técnico alemán aseguró que está "contento" con el regreso de Lamine Yamal tras cuatro partidos de baja y elogió a Pedro González 'Pedri', al que calificó como "un jugador especial" y del que destacó su mejoría como "líder" del equipo.



"Cuando Pedri está en el campo, está en todas partes. Defiende, es increíble con la pelota y gana muchos duelos. Es muy importante, nos da más control del balón, sabe en qué posición estar. Cuando coincide con Frenkie (de Jong), ambos organizan al equipo y disfruto mucho con esto. Entienden qué hacer en el campo", analizó.



Sobre la sociedad que forman Pedri y De Jong, Flick declaró que ambos "conectan y se conocen bien". "Con ellos dos, no es fácil para los rivales presionarnos. Nos dan más posesión y, como todos se centran en ellos, generan otros espacios que podemos aprovechar", reflexionó.



El preparador germano opinó que el debutante Pedro 'Dro' Fernández, de 17 años, tiene "mucho talento", es "bueno con la pelota" y "sabe qué hacer en el último tercio del campo".



"Tener a estos jugadores es bueno para gestionar los minutos de la plantilla, porque tenemos muchos partidos", admitió el técnico, quien confirmó que Dani Olmo está en buenas condiciones y será titular el próximo partido contra el PSG.



Tras marcar por segundo partido seguido en un saque de esquina, Flick reconoció que el Barcelona entrena este tipo de acciones y se han convertido en "una fortaleza" del equipo.



Asimismo, destacado "el trabajo duro" y "la mentalidad" de Gerard Martín, del que afirmó que es un jugador que "no decepciona nunca y siempre lo da todo", y también resaltó "la energía" que aporta Jules Kounde al equipo.



"Es especial. En el inicio de la temporada no jugó de titular y mostró una actitud y una mentalidad increíble. Cada entreno dio lo mejor, no estaba decepcionado o triste, no mostró nada negativo, siempre fue positivo y trató de mejorar. Necesitamos esta energía en el equipo", concluyó.

