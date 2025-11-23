El universo de Los Juegos del Hambre volvió a incendiar las redes. El avance oficial de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping desató una auténtica avalancha global al registrar 109 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, un hito que lo convierte en el segundo mayor debut de tráiler en la historia de Lionsgate, solo por detrás de Michael, que ostenta 116 millones, según reportó Deadline.

Estrenado el 20 de noviembre de 2025, exactamente un año antes del lanzamiento mundial de la película, el tráiler confirma lo que ya era un secreto a voces: la fiebre por Panem está más viva que nunca.

El impacto no sorprende si se considera la potencia de la franquicia, más de 100 millones de ejemplares vendidos de sus novelas y una recaudación cinematográfica que supera los 3.400 millones de dólares. A esto se suma el éxito editorial de la obra en que se basa la nueva película, que vendió 1,5 millones de copias en su primera semana, un arranque que duplica y hasta triplica los debuts de novelas anteriores.

¿Qué revela el avance?

Sunrise on the Reaping nos transporta 24 años antes de la primera película, directamente al Segundo Vasallaje de los Veinticinco, los emblemáticos 50º Juegos del Hambre. Este capítulo promete desentrañar el origen de figuras claves de la saga y expandir los rincones más oscuros de Panem.

La nueva entrega viene cargada de nombres fuertes: Joseph Zada como Haymitch Abernathy, Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Mckenna Grace, Maya Hawke, Whitney Peak y Kelvin Harrison Jr.

Detrás de cámaras, regresa el sello ya característico de Francis Lawrence, acompañado del guionista nominado al Óscar Billy Ray y los productores Nina Jacobson y Brad Simpson.

La película llegará a cines el 20 de noviembre de 2026, siguiendo la estrategia de anticipación que Lionsgate ha utilizado con precisión quirúrgica. El estudio complementó el lanzamiento del tráiler con un paquete digital de la saga en Apple TV —que escaló al primer lugar en ventas— y la promoción del espectáculo teatral The Hunger Games: On Stage en Londres.

El desempeño del tráiler no solo mide fanatismo: modifica estrategias comerciales reales. Con este arranque fulminante, Lionsgate ajustará campañas, negociaciones y proyecciones para uno de sus estrenos más esperados, en un año en el que la competencia por la atención global será feroz.

Mira el video:

