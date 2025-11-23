¡Rescate contrarreloj! Salvan a un hombre atrapado en un islote en plena inundación (VIDEO)

En una dramática operación nocturna el 21 de noviembre, equipos de rescate y residentes locales lograron salvar con éxito a un hombre que había quedado atrapado en un pequeño islote en medio del desbordado río Serepok, en los límites de la aldea Ea Tling 7, comuna de Cu Jut (Vietnam).

Según informó el presidente del Comité Popular de Cu Jut, Ngo Quoc Phong, el rescate se llevó a cabo bajo condiciones climáticas adversas, mientras el nivel del río continuaba aumentando peligrosamente desde el 17 de noviembre. Las autoridades habían intensificado patrullajes y advertencias para impedir que los habitantes se acercaran a la ribera, ante el riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones.

A pesar de las alertas, en la mañana del 21 de noviembre los equipos de inspección detectaron a Nguyen Van H., de 49 años, residente temporal de Ea Tling 7, aislado en el islote de Ong Lieu, rodeado por la creciente corriente del Serepok.

Ante la previsión de un aumento aún mayor del caudal durante la noche, la comuna activó una operación de emergencia, movilizó personal especializado, embarcaciones ligeras y drones para localizar y extraer al hombre con vida. Finalmente, alrededor de las 17:00 horas, los rescatistas lograron alcanzarlo y llevarlo a tierra firme.

El hombre rescatado presentaba heridas leves, fue atendido de inmediato y posteriormente trasladado a su vivienda, donde ya se encuentra fuera de peligro, confirmó Ngo Quoc Phong.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones y evitar actividades en zonas ribereñas, mientras continúan las lluvias y la amenaza de nuevas crecidas del río Serepok.

