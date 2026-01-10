En Brasil: la mantuvo cautiva 12 meses tras conocerla en una aplicación de citas

Lo que comenzó como un prometedor romance digital en las fiestas de fin de año del 2024 terminó en una pesadilla de aislamiento que duró un año entero. Una joven de Minas Gerais en Brasil fue rescatada en el estado de Sergipe tras haber sido captada por un hombre mediante una aplicación de citas y trasladada bajo engaños a miles de kilómetros de su hogar.

Al llegar a su destino, el captor destruyó el teléfono de la víctima y confiscó sus tarjetas bancarias para anular cualquier posibilidad de escape. La investigación confirmó que la mujer vivía bajo un control absoluto, sin permiso para salir sola ni comunicarse de forma privada con sus seres queridos.

El operativo policial final se desencadenó tras una denuncia anónima que ubicó a la pareja en una vivienda de la localidad de Canindé de São Francisco. Al ingresar, los agentes hallaron a la joven en un estado de shock profundo, sumida en un llanto incontrolable y con un miedo paralizante.

Dentro de la propiedad, las autoridades no solo detuvieron al sospechoso, sino que descubrieron un arsenal de armas de fuego y municiones. También se incautaron joyas y documentos financieros por un valor superior al millón de reales, cuyo origen lícito aún no ha sido demostrado por el detenido.

El agresor enfrenta ahora cargos por secuestro y privación de libertad, delitos que bajo la ley brasileña conllevan penas de prisión efectiva. La víctima ha recibido medidas de protección inmediata mientras intenta reconstruir su vida tras doce meses de silencio y violencia psicológica.

