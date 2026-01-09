El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hablar con fuerza sobre Nicolás Maduro, días después de que fuera capturado en Caracas durante una operación la madrugada del 3 de enero.

Trump dijo que Maduro “mató a mucha gente, a millones de personas”. También criticó las políticas de fronteras abiertas del expresidente Joe Biden y aseguró que eso permitió que criminales, traficantes de drogas y personas con problemas de adicción entraran al país sin control.

“La cosa más estúpida que he visto jamás”, agregó Trump.

El presidente señaló que bajo el mandato de Maduro hubo graves problemas en las cárceles y hospitales mentales, mientras que la violencia y el narcotráfico crecieron en Venezuela. Estas declaraciones refuerzan su postura sobre la responsabilidad del régimen en la crisis y la inseguridad del país venezolano.

Trump hizo estas afirmaciones en un video que difundieron medios internacionales. En él dijo que la captura de Maduro es un paso importante para la justicia y la seguridad de la región. También aseguró que su gobierno seguirá tomando medidas para proteger a Estados Unidos y apoyar al pueblo venezolano.

El video ha llamado la atención en todo el mundo y vuelve a poner el foco en la situación de Venezuela tras la caída de Maduro. Destaca cómo la gestión del líder afectó la vida de millones de personas y la seguridad de la región.



