Una pequeña de la localidad de Frontera, Coahuila en México, fue sometida a una operación de urgencia tras sufrir graves lesiones provocadas por un canino. La compleja intervención quirúrgica se extendió durante seis horas para lograr la sutura de 68 puntos en la zona craneal de la víctima.

El incidente se registró minutos antes de las seis y media de la tarde, lo que derivó en un ingreso inmediato a quirófano para evitar complicaciones mayores. El procedimiento médico duró varias horas, logrando reparar los daños considerables en el tejido capilar de la menor.

Tras las críticas horas de angustia vividas por sus familiares, el reporte médico más reciente indica que la paciente se encuentra estable y fuera de peligro inminente. Actualmente, permanece internada en el Hospital Amparo Pape para recibir los cuidados postoperatorios y el seguimiento necesario por parte de especialistas.

La atención oportuna del cuerpo médico fue fundamental para el pronóstico favorable de la niña, quien sigue bajo estricta vigilancia en el área de pediatría. Los equipos de salud han garantizado el acompañamiento integral durante este proceso de recuperación física y emocional.

