¡Adiós a los Therians! Jóvenes se hacen virales por identificarse como ‘Cervecerians’

El movimiento "Therian", donde personas se identifican como animales, ha encontrado una réplica llena de picardía en el ingenio venezolano. Bajo el nombre de "Cervecerians", un grupo de jóvenes ha viralizado una parodia que redefine el concepto de identidad a través del humor y la cultura popular.

"No me digas que esto es una moda; ser Cervecerians es una identidad, yo me identifico con una cerveza", afirma uno de los protagonistas en el video que ya recorre las pantallas de miles de usuarios.

Esta propuesta satírica asegura haber ganado terreno rápidamente entre quienes disfrutan de las salidas sociales cada fin de semana.

El video, que ha inundado TikTok con miles de reproducciones, muestra a los participantes portando máscaras de botellas de cerveza mientras recorren licorerías y comunidades. Los creadores sostienen con ironía que este movimiento "ha adquirido mucha popularidad entre las personas a las que les gusta salir todos los fines de semana".

La reacción en las plataformas digitales no se ha hecho esperar, generando una ola de comentarios y risas ante la capacidad del venezolano para transformar tendencias globales en chistes locales. Esta viralización demuestra, una vez más, cómo la sátira se convierte en la herramienta predilecta para interactuar con las nuevas corrientes generacionales.

Mira la programación en Red Uno Play