¡IMPACTANTE VIDEO! El techo de una casa cayó sobre un auto y lo destruyó

Un impactante episodio que pudo haber terminado en tragedia alteró se registró en la localidad de Sarandí, en el partido de Avellaneda. Durante la madrugada de este martes, el techo de una vivienda se desplomó de manera repentina y sepultó un vehículo que se encontraba estacionado dentro de la propiedad.

Según testimonios de vecinos, un estruendo similar a una explosión irrumpió en el silencio de la noche. Al salir a la vereda, se encontraron con una escena de gran impacto: una nube de polvo cubría el lugar y buena parte de la estructura superior de la finca había quedado reducida a escombros.

Bajo vigas, ladrillos y restos de mampostería quedó atrapado un motorizado que estaba en la entrada del inmueble. El peso del material aplastó completamente el techo del vehículo, provocando su destrucción casi total.

Minutos después del colapso, personal de Bomberos Voluntarios y efectivos policiales arribaron al lugar para asistir a los habitantes de la vivienda y asegurar el perímetro. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales ni personas heridas, ya que al momento del derrumbe no había circulación en el sector afectado.

El área fue cercada de manera preventiva para restringir el paso de peatones y vehículos, mientras equipos de Defensa Civil realizan peritajes para evaluar el estado estructural de la propiedad.

“Se escuchó un ruido seco y después gritos. Por suerte no pasaba nadie por la vereda, porque si no estaríamos hablando de algo mucho más grave”, relató un vecino a medios locales.

El techo de una casa cayó sobre un auto y lo destruyó. Foto: gentileza Diario Popular

Aunque se aguarda el informe oficial, las primeras hipótesis apuntan a un marcado deterioro estructural como posible causa del siniestro. No se descarta que la falta de mantenimiento, sumada a factores climáticos recientes, haya debilitado la losa hasta provocar el colapso.

