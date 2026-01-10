Vigilia en El Helicoide: familiares de presos políticos mantienen vigilia en Caracas

La oscuridad de la madrugada caraqueña fue testigo de una segunda noche de vigilias frente a los muros de El Helicoide y otros centros de detención. Familiares y activistas permanecen en las calles tras el anuncio oficial de excarcelaciones que, hasta el momento, solo ha beneficiado a una pequeña fracción de los detenidos.

El activista Diego Casanova denunció que las liberaciones confirmadas no representan siquiera el 1% del total de presos políticos registrados por las ONG nacionales. A pesar de la promesa de Jorge Rodríguez sobre un "número importante" de salidas, la angustia crece ante la falta de una lista oficial que brinde certezas.

En el centro penitenciario Rodeo I, Aurora Silva, esposa del dirigente Freddy Superlano, instó al gobierno a cumplir con los compromisos de liberación total de inmediato. El sentimiento de esperanza se mezcla con la urgencia de quienes llevan meses esperando noticias positivas sobre la integridad de sus seres queridos.

Mientras la presión interna aumenta, el presidente estadounidense Donald Trump calificó como un "milagro" los recientes avances hacia una transición política coordinada. El mandatario destacó la inteligencia de las gestiones actuales, subrayando que la Casa Blanca supervisará un proceso que podría extenderse por más de un año.

Este nuevo escenario geopolítico cobra fuerza tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero a manos de fuerzas militares estadounidenses. Como parte de los acuerdos bilaterales, el buque petrolero Olina ya navega de regreso a Venezuela tras haber sido incautado previamente por el Comando Sur.

