El misticismo de Baba Vanga vuelve a cobrar relevancia global tras la revelación de sus inquietantes visiones para el presente año 2026. A pesar de haber fallecido en 1996, la mística búlgara dejó un rastro de vaticinios que hoy mantienen en vilo a teóricos y seguidores del esoterismo.

La profecía más impactante apunta directamente hacia el cielo y sugiere un evento sin precedentes para el próximo mes de noviembre. Según sus relatos, la humanidad experimentará el primer contacto oficial con una civilización alienígena mediante la llegada de una nave de origen desconocido.

En el plano terrestre, la vidente advirtió sobre el estallido de un conflicto bélico de escala masiva que muchos interpretan como la Tercera Guerra Mundial. Las actuales tensiones en Europa del Este y Asia parecen alimentar este oscuro escenario que hoy preocupa a los analistas internacionales.

La furia de la naturaleza también ocupa un lugar central en sus visiones, anticipando una serie de desastres geológicos de gran magnitud. Se estima que fenómenos como terremotos y erupciones volcánicas extremas podrían alterar drásticamente hasta el 8% de la superficie total del planeta.

Aunque no existen registros escritos de su puño y letra, sus allegados han preservado este legado oral que hoy se vuelve viral en las plataformas digitales. Expertos en relaciones internacionales piden cautela ante estas interpretaciones, recordando que los eventos históricos son multicausales y no meros destinos trazados.

El mundo observa con una mezcla de escepticismo y curiosidad cómo se desarrollan los acontecimientos marcados en el calendario de la vidente. Mientras el año avanza, sus palabras actúan como un recordatorio constante de nuestra vulnerabilidad ante lo desconocido y las fuerzas incontrolables del universo.

