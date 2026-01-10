Caso El Sillar: Policía confirma que exministro Montaño está estable

El exministro de Obras Públicas del gobierno de Luis Arce, Édgar Montaño Rojas, se encuentra en condición de salud estable, informó este sábado el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Marcelo Sánchez.

La autoridad policial señaló que Montaño goza de todos sus derechos y garantías constitucionales, incluyendo la atención médica correspondiente, la cual certificó que su estado de salud no presenta complicaciones. Asimismo, indicó que se está a la espera de que la autoridad jurisdiccional fije fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares.

“El señor Montaño se encuentra estable, con asistencia médica permanente y bajo custodia policial, conforme establece la normativa vigente”, explicó Sánchez, al reiterar que la investigación continúa en curso.

De acuerdo con la Policía, el 30 de diciembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia presentó una denuncia ante la División de Corrupción Pública, en la que se acusa al exministro por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, vinculados a la construcción de la doble vía El Sillar, en la carretera Cochabamba–Santa Cruz.

Como resultado de esta denuncia, el viernes se ejecutó una orden de aprehensión en la ciudad de Santa Cruz, tras lo cual Montaño fue trasladado a dependencias de la FELCC en La Paz, donde permanece a la espera de su audiencia.

El fiscal del caso, Omar Yujra, confirmó que el exministro se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio durante su declaración informativa. En tanto, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó desde Sucre que el Ministerio Público fundamentará la imputación formal en la audiencia cautelar y solicitará, de corresponder, detención preventiva en un recinto penitenciario.

Según datos oficiales, el Gobierno identificó un presunto daño económico superior a 2,4 millones de dólares en la ejecución de la obra. Además de Montaño, otras ocho personas están bajo investigación, entre ellas dos exministros de Obras Públicas y varios exgerentes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Mira la programación en Red Uno Play