Se intensifica la búsqueda del autor de la muerte de Yuvinca en La Guardia

Diversos grupos especializados de la Policía Boliviana se encuentran desplegados en distintos barrios de La Guardia tras la pista del autor de la muerte de la niña Yuvinca, de 8 años. Los efectivos ejecutan operativos de rastrillaje y control exhaustivo con el objetivo de capturar al responsable de este macabro hecho.

Mientras la búsqueda continúa, la familia de la víctima aguarda la llegada del cuerpo a su domicilio para dar inicio al velorio. Se tiene previsto que, tras las honras fúnebres en su hogar, la comunidad acompañe el cortejo hasta el entierro final.

La tragedia ha encendido las alarmas entre los residentes, quienes denuncian que los lotes baldíos y áreas verdes con maleza alta son focos de peligro. Los vecinos exigen a las autoridades la limpieza inmediata de estos predios, señalando que son utilizados como escondites por criminales.

