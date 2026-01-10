TEMAS DE HOY:
EPCORO Mauricio Aramayo Caso Botrading

31ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Se intensifica la búsqueda del autor de la muerte de Yuvinca en La Guardia

Vecinos exigen la limpieza inmediata de lotes baldíos que sirven de refugio para la delincuencia.

Ximena Rodriguez

10/01/2026 14:23

Escuchar esta nota

Diversos grupos especializados de la Policía Boliviana se encuentran desplegados en distintos barrios de La Guardia tras la pista del autor de la muerte de la niña Yuvinca, de 8 años. Los efectivos ejecutan operativos de rastrillaje y control exhaustivo con el objetivo de capturar al responsable de este macabro hecho.

Mientras la búsqueda continúa, la familia de la víctima aguarda la llegada del cuerpo a su domicilio para dar inicio al velorio. Se tiene previsto que, tras las honras fúnebres en su hogar, la comunidad acompañe el cortejo hasta el entierro final.

La tragedia ha encendido las alarmas entre los residentes, quienes denuncian que los lotes baldíos y áreas verdes con maleza alta son focos de peligro. Los vecinos exigen a las autoridades la limpieza inmediata de estos predios, señalando que son utilizados como escondites por criminales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD