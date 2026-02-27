Defensa de Jhonny Fernández apela su detención y cuestiona libertad de Sergio Luna

El alcalde Jhonny Fernández pasó su primera noche en el penal de Palmasola luego de que la autoridad judicial determinara su detención preventiva por 100 días, en el marco del denominado caso pavimento.

Su abogado, Bladimir Honor, informó que ya se presentó un recurso de apelación contra la decisión asumida en audiencia de medidas cautelares, al considerar que la resolución no cumple con los parámetros legales y constitucionales.

“Hemos hecho el recurso de apelación ante la decisión que ha emitido la autoridad judicial. Es una decisión que respetamos; sin embargo, no la compartimos y por eso hemos hecho uso de este recurso para que otra autoridad judicial determine si esta resolución cumple con los parámetros legales y constitucionales”, sostuvo el jurista.

Según explicó Honor, desde el momento en que se interpone la apelación de forma oral en audiencia, comienzan a correr los plazos establecidos por ley. La secretaria del juzgado tiene 24 horas para remitir el expediente al tribunal correspondiente, junto con todas las resoluciones emitidas durante la audiencia.

Una vez que el tribunal toma conocimiento, cuenta con tres días para fijar fecha y hora de la audiencia de apelación, que podría desarrollarse la próxima semana.

En esa instancia, el alcalde podría recuperar su libertad si se demuestra que la resolución judicial no se ajusta a los parámetros legales.

El Ministerio Público había solicitado 180 días de detención preventiva, pedido que fue debatido por la defensa. La autoridad judicial consideró excesivo ese plazo y determinó una detención preventiva de 100 días.

Asimismo, se fijó para el 5 de junio la audiencia de cesación a la detención preventiva, fecha en la que las partes ya se encuentran notificadas para evaluar la situación jurídica de la autoridad edil.

El abogado también cuestionó que el secretario de Obras Públicas, Sergio Luna, enfrente el proceso en libertad mientras que el alcalde fue aprehendido.

“Llama la atención cómo el secretario de Obras Públicas pudo tener su libertad y el alcalde fue aprehendido. Esa incongruencia deja incógnitas e interrogantes”, manifestó.

Sobre el estado anímico de la autoridad municipal tras su primera noche en Palmasola, Honor aseguró que se encuentra sereno.

“El alcalde está tranquilo, sabe que no cometió ningún delito. Sigue teniendo esa fuerza y templanza para enfrentar este proceso, está convencido de su inocencia y la va a demostrar”, afirmó.

La defensa espera que en la audiencia de apelación se revise la resolución y se modifique la medida impuesta, mientras el proceso judicial continúa su curso.

Mira la programación en Red Uno Play