Colectivo alteño representará a Bolivia en festival internacional ANTISUYUK en Ecuador

El Colectivo Sileni, integrado por jóvenes artistas de El Alto, presentará la obra “Amanecer Gris” en el Festival Internacional ANTISUYUK, llevando un mensaje sobre la crisis ambiental y la realidad social desde el arte escénico.

El Colectivo Sileni, una organización artística conformada por jóvenes de distintos distritos de El Alto, representará a Bolivia en el Festival Internacional Pueblos y Nacionalidades en las Artes Vivas (ANTISUYUK), un evento cultural que reúne a elencos de países andinos como Ecuador, Perú, Colombia, México y Argentina.

Representación alteña en escenario internacional

La participación del Colectivo Sileni en el festival internacional posiciona a El Alto como un referente cultural emergente, llevando la voz de la juventud alteña a escenarios internacionales y fortaleciendo el intercambio artístico con otras culturas del continente.

El Festival ANTISUYUK tiene como objetivo promover el diálogo intercultural entre pueblos y nacionalidades a través del teatro, la danza y la música, además de impartir talleres dirigidos a niños, jóvenes y adultos mayores, con el fin de preservar las tradiciones y fomentar nuevas expresiones artísticas con enfoque étnico y ambiental.

“Amanecer Gris”, una obra sobre la crisis ambiental

Como parte de su participación, el colectivo presentará la obra “Amanecer Gris”, una propuesta escénica que retrata el impacto de la crisis ambiental en Bolivia. La obra refleja los incendios en la Chiquitania, las sequías, inundaciones y la acumulación de residuos como consecuencias de la acción humana y la falta de conciencia colectiva.

