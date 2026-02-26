La nueva versión de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (FEXCO) 2026 fue lanzada oficialmente en el recinto ferial Alalay de la ciudad y se realizará del 23 de abril al 3 de mayo.

El presidente de la Feicobol, Antonio Torrico, destacó que el evento se desarrolla en alianza con el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, consolidando un trabajo conjunto para fortalecer la feria más importante del departamento.

Según datos de la organización, la FEXCO mueve alrededor de 181 millones de dólares en 10 días, lo que representa aproximadamente el 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Cochabamba. El impacto económico no solo se refleja en el recinto ferial, sino también en sectores como gastronomía, transporte, hotelería y turismo.

El año pasado se registraron 390 mil visitantes y, sumando al personal que trabajó en el evento, se superaron las 400 mil personas. Para esta gestión, la meta es igualar o superar esa cifra, priorizando medidas de seguridad y salud.

Innovación e infraestructura

Bajo el eslogan “FEXCO Innovación y Tecnología”, la versión 2026 buscará posicionarse como vitrina de avances en inteligencia artificial, electromovilidad y soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la experiencia del cliente.

Entre las novedades, se inició la construcción de un moderno auditorio con capacidad para más de mil personas, equipado con tecnología de sonido y climatización de última generación, con espacios modulares y segundo nivel. La apuesta es consolidar a Cochabamba como centro neurálgico para congresos y eventos internacionales.

Asimismo, la FEXCO Arena estará completamente habilitada, con capacidad para más de 25 mil personas en conciertos y espectáculos. En las próximas semanas se anunciará la cartelera con artistas de renombre para distintos públicos.

Oportunidades de negocio

La feria proyecta la participación de más de 1.500 expositores y un avance significativo en la comercialización de espacios internos y externos, con expectativas de superar cifras de gestiones anteriores.

En el ámbito empresarial, se prevé la realización de ruedas de negocios que el año pasado generaron más de 3.000 citas comerciales. Este espacio permite encuentros directos entre productores, inversionistas nacionales y extranjeros, además de una vitrina comercial para productos internacionales.

La organización también anunció sorpresas en el sector automotriz, donde empresas ocuparán un bloque completo para presentar innovación y tecnología.

Con esta nueva versión, la FEXCO apunta a consolidarse como un referente nacional y fortalecer la economía regional a través de uno de los eventos comerciales más importantes de Bolivia.



