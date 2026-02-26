La FEXCO 2026 se realizará del 23 de abril al 3 de mayo en Cochabamba, con la meta de superar los 400 mil visitantes y generar un movimiento económico estimado en 181 millones de dólares, equivalente al 2,5% del PIB departamental.
26/02/2026 11:27
La nueva versión de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (FEXCO) 2026 fue lanzada oficialmente en el recinto ferial Alalay de la ciudad y se realizará del 23 de abril al 3 de mayo.
Según datos de la organización, la FEXCO mueve alrededor de 181 millones de dólares en 10 días, lo que representa aproximadamente el 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Cochabamba. El impacto económico no solo se refleja en el recinto ferial, sino también en sectores como gastronomía, transporte, hotelería y turismo.
El año pasado se registraron 390 mil visitantes y, sumando al personal que trabajó en el evento, se superaron las 400 mil personas. Para esta gestión, la meta es igualar o superar esa cifra, priorizando medidas de seguridad y salud.
Innovación e infraestructura
Bajo el eslogan “FEXCO Innovación y Tecnología”, la versión 2026 buscará posicionarse como vitrina de avances en inteligencia artificial, electromovilidad y soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la experiencia del cliente.
Asimismo, la FEXCO Arena estará completamente habilitada, con capacidad para más de 25 mil personas en conciertos y espectáculos. En las próximas semanas se anunciará la cartelera con artistas de renombre para distintos públicos.
Oportunidades de negocio
La feria proyecta la participación de más de 1.500 expositores y un avance significativo en la comercialización de espacios internos y externos, con expectativas de superar cifras de gestiones anteriores.
En el ámbito empresarial, se prevé la realización de ruedas de negocios que el año pasado generaron más de 3.000 citas comerciales. Este espacio permite encuentros directos entre productores, inversionistas nacionales y extranjeros, además de una vitrina comercial para productos internacionales.
La organización también anunció sorpresas en el sector automotriz, donde empresas ocuparán un bloque completo para presentar innovación y tecnología.
Con esta nueva versión, la FEXCO apunta a consolidarse como un referente nacional y fortalecer la economía regional a través de uno de los eventos comerciales más importantes de Bolivia.
