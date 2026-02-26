Autoridades celebran los 465 años de Santa Cruz con llamado a “refundarla cada día”

En conmemoración a los 465 años de la Fundación de Santa Cruz de la Sierra, este 26 de febrero se desarrollaron actos protocolares en la Plaza Ñuflo de Chávez, conocida también como la plaza del cementerio. Autoridades municipales y departamentales participaron de la iza de la bandera y la ofrenda floral, en homenaje a la fundación de la ciudad en 1561.

Durante el acto, la secretaria municipal de Cultura y Turismo, Sarita Mansilla, destacó el significado histórico de la fecha y llamó a la ciudadanía a asumir un compromiso activo con el presente y futuro de la capital cruceña.

“Hoy es el cumpleaños, es la fundación de Santa Cruz de la Sierra, 26 de febrero de 1561. Son 465 años y aquí en este día, ¿qué le podemos regalar a Santa Cruz? Ser tremendamente responsables porque estamos fundando Santa Cruz todos los días”, expresó.

Mansilla subrayó además la importancia de conocer la historia local y reflexionar sobre la construcción de la identidad cruceña.

“Tenemos tres hitos históricos y este es uno de los más importantes. Efectivamente heredamos parte de esa presencia de Ñuflo de Chávez con todo lo que trajo consigo, pero algo que es importante es que nosotros no heredamos la identidad, la construimos”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la ciudad enfrenta el desafío permanente de “fundar y refundar” Santa Cruz, en función de las nuevas realidades y necesidades sociales.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos Medrano, envió un mensaje de felicitación a la población cruceña, destacando el espíritu trabajador y hospitalario que caracteriza a la región.

“Muy contentos, desearles mil felicidades a toda Santa Cruz, a toda la gente linda, nacida y no nacida aquí, pero que día a día hace parte del progreso y desarrollo de nuestra querida tierra”, manifestó.

Los actos continuarán durante la jornada con diversas actividades conmemorativas que recuerdan los 465 años de historia de la capital oriental.

Mira la programación en Red Uno Play