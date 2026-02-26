Gestionan alivio financiero para más de 2.000 choferes afectados por gasolina desestabilizada

El ejecutivo de Transporte Libre de La Paz, Limber Tancara, informó que se gestiona un alivio financiero para los más de 2.000 choferes que resultaron afectados por problemas presuntamente vinculados a la calidad del combustible, además del resarcimiento económico por daños mecánicos.

“Está trabajando el Ministerio de Hidrocarburos juntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda existir una excepción especial, un diferimiento de un mes, tal vez dos meses”, explicó y añadió que la medida busca aliviar la carga económica de los transportistas que, al no poder operar, quedaron sin ingresos.

Si bien el acuerdo con el Gobierno establece un mecanismo de compensación económica —que será habilitado el lunes mediante un sistema de registro digital— Tancara subrayó que uno de los puntos más importantes es el apoyo financiero para quienes no pudieron cumplir con sus obligaciones bancarias.

El dirigente recordó que la mayoría del sector depende de financiamiento bancario.

“Trabajamos más del 80% con créditos. El banco no te perdona, no le importa si has trabajado, si la gasolina estaba mal ni nada por el estilo”, sostuvo, remarcando que la paralización de las unidades dejó a muchos conductores en riesgo de mora.

En ese sentido, consideró que el diferimiento será un paso clave para evitar mayores perjuicios económicos.

“Eso va a alivianar la carga del transportista”, afirmó, al indicar que el objetivo es dar un respiro mientras se normaliza la situación y se concreta el resarcimiento por los daños.

Respecto al mecanismo de compensación, detalló que los afectados deberán registrarse mediante un formulario digital, adjuntando documentación como el RUAT, acreditación de titularidad del vehículo y facturas o recibos de reparación. La evaluación se realizará en tres niveles: daños leves, medios y graves.

